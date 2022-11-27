Жители Великобритании сократили потребление электроэнергии и газа на 10%
Guardian: потребление электроэнергии и газа среди жителей Англии сократилось на 10%
Лондон,
27 ноября 2022, 21:55 — REGNUM На фоне энергокризиса жители Великобритании с октября 2022 года стали примерно на 10% меньше использовать электроэнергии и газа, сообщает 27 ноября Guardian со ссылкой на энергетические компании.
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(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Глава британского отделения компании E. ON Майкл Льюис отметил, что процент потребления снизился от 10 до 15 процентов. Глава Telecom Plus Эндрю Линдси также рассказал о снижении потребления газа примерно на 10%.
Отмечается, что компании ожидают еще большего понижения на фоне кризиса.
Напомним, что ранее глава минфина страны Джереми Хант посоветовал англичанам понизить на 15% потребление электроэнергии для преодоления энергетического кризиса.
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История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.