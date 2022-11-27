Guardian: потребление электроэнергии и газа среди жителей Англии сократилось на 10%

Лондон, , 21:55 — REGNUM На фоне энергокризиса жители Великобритании с октября 2022 года стали примерно на 10% меньше использовать электроэнергии и газа, сообщает 27 ноября Guardian со ссылкой на энергетические компании.

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Глава британского отделения компании E. ON Майкл Льюис отметил, что процент потребления снизился от 10 до 15 процентов. Глава Telecom Plus Эндрю Линдси также рассказал о снижении потребления газа примерно на 10%.

Отмечается, что компании ожидают еще большего понижения на фоне кризиса.

Напомним, что ранее глава минфина страны Джереми Хант посоветовал англичанам понизить на 15% потребление электроэнергии для преодоления энергетического кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Великобритании рассказали, как преодолеть энергетический кризис