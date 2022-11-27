Сборная Марокко в рамках второго тура чемпионата мира по футболу обыграла Бельгию

Доха, , 17:55 — REGNUM Сборная Марокко в рамках второго тура чемпионата мира по футболу обыграла Бельгию со счетом 2:0

Болельщики сборной Марокко Дарья Драй © ИА REGNUM

Мяч на 74-й минуте со штрафного забил полузащитник Сабири Абдельхамид. На 92-й минуте нападающий Абухляль Закария удвоил преимущество Марокко.

Таким образом, сборная Марокко набрала четыре очка и возглавила группу F. На втором месте — Бельгия (3). Далее идут Хорватия (1) и Канада (0), которые сыграют между собой вечером 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября сборная Коста-Рики в рамках второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре переиграла Японию со счетом 1:0.

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