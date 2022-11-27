Московское «Динамо» переиграло «Оренбург» и вышло в плей-офф Кубка России

Москва, , 17:31 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» переиграл команду «Оренбург» в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игра состоялась на поле московского стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 36-й минуте встречи хавбек хозяев Даниил Фомин отправил мяч в сетку ворот гостей, однако арбитры не засчитали этот гол. Победу «Динамо» принёс точный удар полузащитника Дениса Макарова на 70-й минуте.

Отметим, по итогам встречи московское «Динамо» набрало 10 очков, заняв первое место в турнирной таблице группы С и выйдя в плей-офф Кубка России.