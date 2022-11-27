Искья, , 17:30 — REGNUM Число погибших в результате схода оползня на итальянском острове Искья увеличилось до трех человек, сообщает агентство АNSА 27 ноября.

Оползень 92.mchs.gov.ru

Ранее представители спасательной службы достали из-под толщи глины, накрывшей жилые дома в населенном пункте Казамиччола, тело девочки 5-6 лет. Также стало известно о гибели 31-летней женщины.

По данным ANSA, не менее девяти человек являются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что на настоящий момент на Искье эвакуированы около 200 человек. Министр назвал ситуацию «очень серьезной», поскольку погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы.