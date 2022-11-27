Будапешт, 27 ноября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Киевское государство должно сохранять независимость, это необходимо для безопасности Европы, заявил 27 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

«Европа едина в плане своих целей. Главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужно [суверенное киевское государство]» — сказал Орбан.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Орбан заявил, что Венгрия стала первой страной в ЕС, которая выделила Киеву финансовую помощь в соответствии с решением о совокупном кредите Евросоюза.

27 ноября визит в Киев, а также в Закарпатье совершает президент Венгрии Каталин Новак.