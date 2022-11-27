Великобритания подтвердила данные о передаче Киеву высокоточных ракет
Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о передаче Киеву высокоточных ракет
Лондон, 27 ноября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании подтвердило данные о передаче киевскому режиму партии высокоточных ракет Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения, передают 27 ноября западные СМИ.
Великобритания
Как сообщило ранее издание The Daily Telegraph, Brimstone-2 является новым, модернизированным типом вооружения. Дальность действия такой ракеты вдвое превышает параметры предыдущей модели.
В отчете издания отмечается, что запущенная с самолета ракета способна пролететь до 60 километров. Также существует возможность запуска с наземной платформы, дальность полёта ракеты в таком случае составит 12 километров.
По данным киевского издания «Политика страны», ВСУ уже использовали данный тип вооружения с земли.