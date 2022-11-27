Москва, , 15:47 — REGNUM Реставрация знаменитого дома архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке Москвы начнётся в 2023 году. Об этом 27 ноября сообщается в Telegram-канале мэра столицы.

Дом Мельникова Василий Иванов © ИА REGNUM

«Одно из самых необычных строений в столице — два вертикальных цилиндра разной высоты, встроенные друг в друга, — называют лучшим творением мастера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реставраторы вернут памятнику исторический облик, устранят трещины и покрасят фасады. Кроме того, будет приведена в порядок кровля, перестелены полы, проведена реставрация лестниц и витражей.

Мельников известен тем, что готовил планировку парка им. Горького, проектировал Дом культуры им. Русакова и другие московские постройки. Сейчас в доме Мельникова находится музей, посвящённый архитектору и его сыну — художнику.