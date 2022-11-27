Власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации на острове Искья

Рим, , 15:44 — REGNUM Власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где в результате оползня пострадали люди и были разрушены здания. Об этом 27 ноября сообщил министр по гражданской обороне и морской политике страны Нелло Музумечи.

Оползень Orange County Archives

По его словам, для Искью будут немедленно выделены 2 млн евро.

Кроме того, чрезвычайным комиссаром по ситуации на острове правительство назначило Симонетту Калкатерру.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере один человек оказался жертвой схода оползня на острове Искья, 10 человек числятся пропавшими без вести.

Читайте также: Один человек погиб в результате схода оползня на итальянском острове Искья