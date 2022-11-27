Донецк, 27 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 27 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 13:58 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:10 киевские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бри обстреле боевиками ВСУ Макеевки погибли трое мирных граждан