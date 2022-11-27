Киевские каратели выпустили по Донецку 11 ракет из «Града»

Донецк, , 13:58 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Въезд в Донецк Алтай. Отряд «Суть времени» © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:53 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 13:07 – н. п. Дружба - н. п. Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:16 из Авдеевки ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевка, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

В 13:40 ВСУ вновь обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».