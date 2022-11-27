Боевики ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
Киевские каратели выпустили по Донецку 11 ракет из «Града»
Донецк,
27 ноября 2022, 13:58 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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Алтай. Отряд «Суть времени» © ИА REGNUM
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:53 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 13:07 – н. п. Дружба - н. п. Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.
В 13:16 из Авдеевки ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевка, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.
В 13:40 ВСУ вновь обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.