Москва, 27 ноября 2022, 13:48 — REGNUM России следует незамедлительно принять меры противодействия против американской биологической агрессии, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.
«Нам следует незамедлительно принять меры противодействия против американской биологической агрессии. Благо, у нас есть навыки по борьбе с предыдущими штаммами коронавируса, отличные специалисты в области фундаментальной и прикладной медицины, техническая и технологическая база, а также мощности для создания вакцин и лекарств против новой угрозы», — отметил Бондаре в телеграм-канале.
В целом, известие о разработке бостонскими учёными нового штамма коронавируса, который обладает 80-процентной смертоносностью, не стало неожиданностью для сенаторов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России действует парламентская комиссия по расследованию работы биолабораторий на территории б. УССР. США выводили опасные болезни и фактически испытывали их на жителях республики: в результате такой работы периодически происходили вспышки разных заболеваний.
Биологическое оружие США нацелено на идеологических и геополитических конкурентов, убежден сенатор Бондарев.
«Полагаю, что в первую очередь они попытаются использовать новый штамм коронавируса против «неугодных» стран: России, Ирана, Китая, Беларуси, Сирии, КНДР и ряда европейцев, которые захотят вдруг поднять голову и в чём-то ослушаться американцев, устроить демарш», — резюмировал сенатор.
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