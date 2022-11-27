Москва, , 13:33 — REGNUM Курсирование поездов «Аэроэкспресс» между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево возобновлено после технического перерыва в движении 26–27 ноября, объявили в компании-оператора.

Аэроэкспресс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Аэроэкспрессы между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево курсируют каждые 30-40 минут по стандартному расписанию после специального перерыва в движении», — говорится в заявлении.

Движение поездов «Аэроэкспресс» из Шереметьево и обратно приостанавливали 26 ноября в связи с ремонтными работами. 27 ноября была также отменена часть рейсов в первой половине дня.

На участке проходили работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С) новой железнодорожной линией.