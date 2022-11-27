Москва, , 13:21 — REGNUM Участников церемонии награждения всероссийского конкурса «Семья года» поприветствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благополучие, уют, тепло в доме не возникают сами собой. Это непрерывный труд. Забота и поддержка, которые дарят близкие и родные — бесценны. Вы хорошо понимаете, что вместе с дорогими вам людьми гораздо проще справиться с любыми трудностями и невзгодами», — сказал Мишустин.

Он отметил, что приоритетной задачей правительства является повышение качества систем здравоохранения, образования и других социальных сфер.

Для этого, по его словам, реализуются такие меры, как выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки, льготные кредиты для молодых семей на покупку или строительство жилья, бесплатное горячее питание для учеников начальной школы, различные выплаты для помощи семьям с детьми.

Также Мишустин поздравил участников с Днём матери.