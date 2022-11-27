Минск, , 13:07 — REGNUM Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея считали сторонником развития отношений с Западом, талантливым, хитрым и опасным политиком. Об этом 27 ноября пишет Daily Mail.

Владимир Макей Mfa.gov.by

«В Белоруссии сообщили о внезапной кончине министра иностранных дел страны Владимира Макея в возрасте 64 лет. Его называют главным каналом Александра Лукашенко по коммуникации с Западом», — говорится в статье.

Отмечается, что Макей умер на следующий день после встречи с посланником Ватикана, с которым, по слухам, мог обсуждать план мирного урегулирования конфликта на территории б. УССР. Ожидалось, что в ближайшее время он будет принимать главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Издание предполагает, что Макей мог бы претендовать на место президента Белоруссии в случае ухода Лукашенко.

«Помимо того, что Макея считают главным каналом коммуникации между Лукашенко и Западом, он у многих также ассоциируется с либеральными тенденциями», — пишет издание.

Кроме того, у него были тесные отношения с Австрией. Также считалось, что он общался со Светланой Тихановской.

«Обозреватели называют его «мастером интриги», которым Лукашенко восхищался и которого боялся. «Самый талантливый, хитрый и опасный политик» — так написали про него белорусские каналы», — сообщает Daily Mail.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Китая отметил вклад Макея в отношения Пекина и Минска