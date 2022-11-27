Боевики ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка

Донецк, , 12:45 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:33 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:35 из Нетайлово ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.