Анкара, 27 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Турецкая авиация продолжает наносить удары по позициям курдским территориям в Ираке. Об этом сообщил иракский информационный портал SHAFAQ News.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В ночь на 27 ноября ВС Турции, по данным СМИ, произвели артобстрелы районов, расположенных недалеко от города Эль-Амадия в иракской провинции Дахук. Турецкая авиация также нанесла удары по регионам, расположенные на севере провинции.

Информация о возможных жертвах не приводится.

Напомним, 20 ноября Турция начала антитеррористическую операцию «Коготь-Меч». Её целью было уничтожение штабов Рабочей партии Курдистана, которую правительство Эрдогана считает террористической организацией.