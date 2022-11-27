Экибастуз, Казахстан, , 11:15 — REGNUM Из-за аварийной ситуации на Экибастузской теплоэлектростанции снижена подача тепла в дома города Экибастуза. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

Отмечается, что из-за повреждений на тепловых сетях на Экибастузской ТЭЦ произошло снижение давления сетевой воды. В результате остановлены четыре водогрейных котла №11,13,14,15, а также вручную остановлен энергетический котёл №8.

«Температура подачи в тепловых сетях составляет по графику 87 градусов, по факту снижена до 51 градуса», — говорится в сообщении.

Создан оперативный штаб во главе с руководством Павлодарской области с участием технических служб, энергопредприятий и представителей минэнерго.

Сообщается, что оперативные бригады выявили пять дефектов на квартальных сетях, продолжается поиск других повреждений. Сейчас на ТЭЦ работают четыре котла, теплосеть циркулирует.

В августе комиссия минэнерго выявила на Экибастузской ТЭЦ высокий уровень износа тепловых трубопроводов — более 70%. Руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы.