Москва, , 11:13 — REGNUM Правительство Намибии и «Росатом» нашли точки соприкосновения по российскому проекту добычи урана в африканской стране. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.

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По его словам, между сторонами «нет серьезных разногласий».

Однако посол страны Юго-Западной Африки рассказал о проблемах с доверием местного населения, которое проживает в районе разведки. Он добавил, что люди боятся загрязнения подземных вод из-за методов разработки месторождения.

«Предполагается, что впервые в Намибии будет использован метод выщелачивания, все остальные шахты используют традиционные методы, такие как открытый карьер или подземный. Поэтому «Росатому» необходимо провести дополнительную научную работу, чтобы убедить население в том, что загрязнения подземных вод не будет», — сообщил Кашуупулва.

Представитель африканской страны добавил, что в Намибии не действуют никакие санкции против поисковых и разведочных работ «Росатома».

Напомним, что 21 ноября глава Росатома Алексей Лихачёв заявил, что Африка станет новым местом развития атомной энергетики.

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