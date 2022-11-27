Берлин, , 10:35 — REGNUM Ряд немецких компаний начали всерьёз рассматривать перенос производства в другие страны на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Об этом 27 ноября пишет газета Die Welt.

Флаг Германии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Ориентированная на экспорт экономика Германии особенно страдает от высоких цен на энергоносители. Представители отрасли опасаются миграции многих компаний», — говорится в статье.

По словам генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Тани Гённер, каждая четвёртая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства за границу.

Она отметила, что высокие цены на энергоносители вместе и ослабевающие темпы роста экономики привели к уязвимости немецких предприятий в сравнении с положением компаний в других странах.

Ранее Bloomberg сообщил, что около 75% компаний ФРГ сократили использование газа в производстве. Но теперь, когда способов экономить не осталось, 41,4% компаний заявили, что будут вынуждены сокращать объёмы производства. Ещё 12,3% предприятий приняли решение о закрытии, поскольку испытывают серьёзные проблемы.