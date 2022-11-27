Берлин, 27 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Ряд немецких компаний начали всерьёз рассматривать перенос производства в другие страны на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Об этом 27 ноября пишет газета Die Welt.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

«Ориентированная на экспорт экономика Германии особенно страдает от высоких цен на энергоносители. Представители отрасли опасаются миграции многих компаний», — говорится в статье.

По словам генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Тани Гённер, каждая четвёртая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства за границу.

Она отметила, что высокие цены на энергоносители и ослабевающие темпы роста экономики привели к уязвимости немецких предприятий в сравнении с положением компаний в других странах.

Ранее Bloomberg сообщил, что около 75% компаний ФРГ сократили использование газа в производстве. Но теперь, когда способов экономить не осталось, 41,4% компаний заявили, что будут вынуждены сокращать объёмы производства. Ещё 12,3% предприятий приняли решение о закрытии, поскольку испытывают серьёзные проблемы.