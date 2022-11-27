Москва, , 10:24 — REGNUM Намибия предложила России наладить прямое авиасообщение между странами. Об этом сообщил посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.

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В интервью РИА Новости посол сообщил, что соответствующее предложение «было сделано, однако в настоящее время оно находится на рассмотрении соответствующих органов власти».

Кашуупулва также подчеркнул, что туристы из России проявляют интерес к туристическим поездкам в страну Юго-Западной Африки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Намибия рассмотрит сценарий вступления в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), если обнаруженные на территории страны нефтяные месторождения окажутся достаточно крупными для их использования.

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