Два мирных жителя погибли и два получили ранения при обстреле ВСУ территории ДНР

Донецк, , 08:28 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 27 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08:00 26 ноября до 08:00 27 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человек и еще 2 мирных жителя получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 26 на 27 ноября ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку и Ясиноватой.

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