В САШ в штате Джорджия произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие

Атланта, США, , 07:55 — REGNUM В городе Атланта (штат Джорджия) один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщил телеканал FOX 5 Atlanta со ссылкой на полицию.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в субботу в 20:00 (04:00 мск в воскресенье) около моста на 17-й улице. На месте скончался один человек, пятеро пострадавших госпитализированы, уточнил начальник отдела по расследованию убийств полиции Атланты Джермейн Дирлав.

Подозреваемых пока установить не удалось. Инцидент с применением огнестрельного оружия мог произойти в результате спора подростков с молодыми людьми. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Ламбертон (штат Северная Каролина) 25 ноября.

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