Вашингтон, 27 ноября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Российская Федерация могла бы за день уничтожить территорию бывш. УССР без применения ядерного оружия, если бы не проявляла сдержанность. Об этом заявил 27 ноября экс-сотрудник Белого дома в США Пол Крейг Робертс.

Обзор экономики Украины

Читайте также: Киевский режим исчерпал резервы для поддержания энергосистемы

«Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — отметил он.

Картина поражения Российской Федерации ложная и создана западными СМИ, также подчеркнул политик. На самом деле территория бывш. УССР страдает от ударов по объектам энергетики, сирены воздушной тревоги включаются каждый день.

Как сообщало ИА REGNUM, все резервы для обеспечения электроснабжения территории б. УССР уже задействованы, но потребность в оборудовании сохраняется. На подготовку дополнительных средств потребуется около полугода, заявил бывший министр энергетики страны Игорь Плачков.