Янъян, Южная Корея, 27 ноября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В восточной части Южной Кореи разбился вертолёт. Об этом 27 ноября сообщает агентство Yonhap.

ИА REGNUM Южная Корея

Уточняется, что инцидент произошел в уезде Янъян провинции Канвондо. Более подробные данные об авиапроисшествии не приводятся.

Известно, что на борту находились два пассажира. По предварительной информации, они погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября вертолёт разбился на юге Италии, погибли пассажиры и пилот воздушного судна. Установлено, что борт вылетел с островов Тремити у берегов южной области Апулия. Туристы прибыли туда накануне и не смогли вернуться в тот же день из-за неблагоприятных погодных условий.

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