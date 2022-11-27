Санкт-Петербург, 27 ноября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Незапланированно приземлившееся в Новосибирске воздушное судно, которое следовало из Новокузнецка 26 ноября, доставило пассажиров по месту назначения. Люди долетели до Санкт-Петербурга 27 ноября, сообщило ТАСС.

Aeroprints.com Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Северный ветер»

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Причиной вынужденной посадки в аэропорту в авиакомпании «Северный ветер» назвали технический сбой при заправке воздушного судна в аэропорту вылета в Новокузнецке. Там отметили, что посадка в Новосибирске была запланирована для дозаправки. Сбой в системе залива топлива случился из-за резкого понижения температуры. Во время дозаправки выяснилось, что насос гидросистемы работает нестабильно.

«В процессе выполнения работ техническим персоналом у экипажа воздушного судна закончилось рабочее время», — объяснили в авиакомпании.

В Санкт-Петербург самолёт вылетел в 01:36 по местному времени (21:36 по мск).

Как сообщало ИА REGNUM, на борту следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург самолёта находились более 150 пассажиров, семь из них — дети. Пассажирам предоставили номера в гостинице.