Вашингтон, 27 ноября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Дональд Трамп теряет популярность у республиканцев, а вместе с ней и возможность стать новым президентом США. Бывший соратник Трампа Джон Болтон призвал выдвинуть на выборы «свежее лицо», сообщает РБК.

Gage Skidmore Трамп

Читайте также: Маск заявил о готовности поддержать Десантиса на выборах президента США

В качестве возможного кандидата от Республиканской партии США Болтон назвал губернатора Флориды Рона Десантиса.

По словам экс-чиновника Белого дома, он провёл собственный опрос и выяснил, что в течение последних двух лет Дональд Трамп теряет популярность в партии.

«В нашем последнем опросе более 50% сказали, что хотят свежее лицо. Это будет продолжаться», — сказал Болтон.

При этом он заверил, что сомневается в намерении Джо Байдена баллотироваться на новый срок от демократов, что также может оказаться влияние на позицию Трампа как кандидата.

«Рон Десантис выиграл переизбрание 8 ноября с большим большинством голосов. Многие люди смотрят на него как на кандидата следующего поколения. Они отключили Трампа в своем мозгу. Его действия кажутся старыми и утомленными», — добавил Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, Американский бизнесмен Илон Маск готов поддержать кандидатуру республиканца Рона Десантиса на выборах президента США в 2024 году.