Эксперт рассказал, когда российским туристам будет выгоднее запасаться долларами США

Москва, , 03:13 — REGNUM Покупать доллары США по наиболее выгодному курсу лучше до 5 декабря. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Его совет актуален для тех, кто собирается встретить Новый год в за границей.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Свою позицию экономист объяснил тем, что с 5 декабря начнут действовать ограничения Евросоюза, касающиеся нефтяной отрасли России. Нововведения могут повлиять на курс рубля, опасается Владимир Григорьев.

«Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что существенного роста стоимости доллара по отношения к рублю опасаться не стоит — максимальные колебания могут составить около 6-7 рублей. Возможность ослабления рубля он хоть и назвал гипотетической, но акцентировал внимание на том, что туристы точно не прогадают, купив валюту до указанного срока.

«У нас отношение рубля к доллару или евро определяется торговым балансом, то есть соотношением между объемом экспорта и объемом импорта. Если учесть, что импорт сильно упал и часть импортных товаров приобретается не за доллары или евро, а за другие валюты, то можно сказать, что каких-то серьёзных изменений курса быть не должно», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября, стоимость доллара на Московской бирже снижалась на 0,18%, до 60,48 рубля. Евро дешевело на 0,35%, до 62,85 рубля.