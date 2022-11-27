Москва, 27 ноября 2022, 03:13 — REGNUM Покупать доллары США по наиболее выгодному курсу лучше до 5 декабря. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Его совет актуален для тех, кто собирается встретить Новый год в за границей.
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Свою позицию экономист объяснил тем, что с 5 декабря начнут действовать ограничения Евросоюза, касающиеся нефтяной отрасли России. Нововведения могут повлиять на курс рубля, опасается Владимир Григорьев.
При этом эксперт подчеркнул, что существенного роста стоимости доллара по отношения к рублю опасаться не стоит — максимальные колебания могут составить около 6-7 рублей. Возможность ослабления рубля он хоть и назвал гипотетической, но акцентировал внимание на том, что туристы точно не прогадают, купив валюту до указанного срока.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября, стоимость доллара на Московской бирже снижалась на 0,18%, до 60,48 рубля. Евро дешевело на 0,35%, до 62,85 рубля.