Жителям России рекомендовали поторопиться с покупкой долларов США
Эксперт рассказал, когда российским туристам будет выгоднее запасаться долларами США
Москва, 27 ноября, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Покупать доллары США по наиболее выгодному курсу лучше до 5 декабря. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Его совет актуален для тех, кто собирается встретить Новый год в за границей.
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Свою позицию экономист объяснил тем, что с 5 декабря начнут действовать ограничения Евросоюза, касающиеся нефтяной отрасли России. Нововведения могут повлиять на курс рубля, опасается Владимир Григорьев.
При этом эксперт подчеркнул, что существенного роста стоимости доллара по отношению к рублю опасаться не стоит — максимальные колебания могут составить около 6-7 рублей. Возможность ослабления рубля он хоть и назвал гипотетической, но акцентировал внимание на том, что туристы точно не прогадают, купив валюту до указанного срока.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября, стоимость доллара на Московской бирже снижалась на 0,18%, до 60,48 рубля. Евро дешевело на 0,35%, до 62,85 рубля.