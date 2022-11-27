Доллар будет укрепляться в случае ухудшения состояния экономики США и жёсткой политики роста ставок

Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Вероятное замедление повышения процентной ставки федеральной резервной системы США стало причиной ослабления доллара. Такое мнение высказал агентству «Прайм» начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Действия ФРС привели к тому, что у инвесторов вырос аппетит к риску, поэтому они стали реже покупать доллары, также отметил эксперт. Дальнейшее развитие ситуации на рынке валюты, по его мнению, будет зависеть от макроэкономических показателей США — ВВП и инфляции.

В случае жёсткой политики увеличения ставок со стороны ФРС и усугублению проблем в экономике Соединённых Штатов Америки доллар будут покупать чаще, полагает Юрий Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, доллар США получит реальную возможность сохраниться в качестве резервной валюты для всего мира, убежден сенатор Владимир Джабаров. Свою позицию он аргументировал тем, что слабеет евро.