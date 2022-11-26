Москва, 27 ноября, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Правительство России мобилизовалось, и очень серьёзно, особенно показательна в этом отношении работа оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») в интервью телеканалу «Царьград».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Россия едина, ребята. У всех разные проблемы, но каждому по своему куску, все вкалывают за Родину, встают на защиту вне зависимости от происхождения, цвета кожи и разреза глаз. Мобилизовалась ли элита? Я не знаю, что за понятие «элита». Правительство мобилизовалось. Те решения, которые приняты, и как работает оборонно-промышленный комплекс — я считаю, что они мобилизовались, и очень серьёзно», — отметил он.

Оценивая ход спецоперации, депутат исключил возможность заключения любого позорного мира, но сказал, что Россия может затягивать процесс, и это будет ей на руку, так как «американцы не будут воевать до последнего, они будут биться до той черты, когда их подведут к самоуничтожению».

«Чем дальше будет резина тянуться, тем более серьёзный пендель они получат. Вот тогда начнутся реальные разговоры, а не те вопли, которые сегодня идут из телевизора», — подчеркнул Андрей Гурулёв.

Как сообщало ИА REGNUM, он также отметил, что прогнозы Запада о том, что экономика и банковская система России не выдержат санкционной нагрузки, не сбылись. Они продолжают работать вопреки прогнозам Запада о том, что «до 1 мая Россия загнётся со своей экономикой и банковской системой и встанет на колени».