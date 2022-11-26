Депутат Госдумы Гурулёв исключил возможность позорного мира
Депутат Госдумы: Америка начнёт реальные разговоры вместо воплей возле определённой черты
Москва, 27 ноября, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Правительство России мобилизовалось, и очень серьёзно, особенно показательна в этом отношении работа оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») в интервью телеканалу «Царьград».
Читайте также: Вопреки прогнозам экономика России не встала на колени — депутат Гурулев
Оценивая ход спецоперации, депутат исключил возможность заключения любого позорного мира, но сказал, что Россия может затягивать процесс, и это будет ей на руку, так как «американцы не будут воевать до последнего, они будут биться до той черты, когда их подведут к самоуничтожению».
Как сообщало ИА REGNUM, он также отметил, что прогнозы Запада о том, что экономика и банковская система России не выдержат санкционной нагрузки, не сбылись. Они продолжают работать вопреки прогнозам Запада о том, что «до 1 мая Россия загнётся со своей экономикой и банковской системой и встанет на колени».