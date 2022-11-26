Москва, 27 ноября, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Прогнозы Запада о том, что экономика и банковская система России не выдержат санкционной нагрузки, не сбылись. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия»), подчеркнув, что экономика страны не только выдержала нагрузку, но и начала развиваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

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«Первое, самое главное, — мы сохранили экономику, а ещё мы её начали развивать. Этого Запад никак не мог прогнозировать в отношении нас», — сказал депутат в интервью.

Гурулёв подчеркнул, что экономика РФ продолжает работать вопреки прогнозам Запада о том, что «до 1 мая Россия загнётся со своей экономикой и банковской системой и встанет на колени».

Он также отметил, что Россия планировала как можно более быстрое завершение конфликта, однако это не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, все резервы для обеспечения электроснабжения территории б. УССР уже задействованы, но потребность в оборудовании сохраняется. На подготовку дополнительных средств потребуется около полугода.