Тайбэй, 27 ноября, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Представители Демократической прогрессивной партии не были избраны главами в 13 административных единицах Тайваня из 21, где проходило голосование. Фактически правящая партия проиграла 26 ноября местные выборы, следует из информации Центральной избирательной комиссии страны.

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В том числе представители оппозиции возглавят шесть крупных мегаполисов, в которых проживает две трети жителей Тайваня. Представители правящей партии проиграли в городах Синьбэй, Таоюань, Тайчжун, Цзилун, глав уездов Синьчжу, Чжанхуа, Юньлинь, Наньтоу, Илань, Хуалянь, Тайдун, Ляньцзян. Победу Демократическая прогрессивная партия одержала в пяти муниципалитетах.

Явка на голосование составила порядка 60%, в стране она считается низкой. На выборах было зафиксировано более 70 нарушений, среди которых порча бюллетеней, использование телефонов в кабинках для голосования и агитация рядом с избирательными участками.

Избранные кандидаты вступят в должности с 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь отреагировала на итоги выборов заявлением о том, что покинет пост председателя правящей партии. Она призналась, что разочарована результатами и должна взять за них ответственность.