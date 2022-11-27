Российские танкисты остались живы после обстрела и продолжили участие в спецоперации

Сватово, ЛНР, , 00:30 — REGNUM После обстрела танка в Луганской Народной Республике находящиеся в нём российское военнослужащие остались живы. Они продолжили участвовать в спецоперации в защиту Донбасса и защищать Россию, сообщило РИА Новости.

Z (знаки ВС РФ на Украине) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: В ЛНР показали последствия обстрела города Сватово

По словам командира танка, позывной которого — «Оса», экипаж боевой машины после обстрела вернулся на то место, где выполнял боевое задание.

«До этого экипаж участвовал, но нас подбили, поэтому мы вернулись ещё раз сюда, второй раз уже. Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнётом», — отметил он.

Ранее командир танка с позывным «Оса» проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Для участия в спецоперации его призвали в рамках частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября ВСУ вновь обстреляли город Сватово ЛНР. Применялась ствольная артиллерия. Пострадала женщина, разрушены и повреждены дома, магазин, газопровод и линия электропередачи.