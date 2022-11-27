Сватово, ЛНР, 27 ноября 2022, 00:30 — REGNUM После обстрела танка в Луганской Народной Республике находящиеся в нём российское военнослужащие остались живы. Они продолжили участвовать в спецоперации в защиту Донбасса и защищать Россию, сообщило РИА Новости.
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По словам командира танка, позывной которого — «Оса», экипаж боевой машины после обстрела вернулся на то место, где выполнял боевое задание.
Ранее командир танка с позывным «Оса» проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Для участия в спецоперации его призвали в рамках частичной мобилизации.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября ВСУ вновь обстреляли город Сватово ЛНР. Применялась ствольная артиллерия. Пострадала женщина, разрушены и повреждены дома, магазин, газопровод и линия электропередачи.