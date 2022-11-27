Биржа Египта откроется торговлей российской пшеницей
Российская пшеница станет первым товаром на торгах в Египте
Каир,
27 ноября 2022, 00:02 — REGNUM Предложением пшеницы из России откроет торги 27 ноября товарная биржа в Египте. Это анонсировал помощник министра снабжения и внутренней торговли страны, глава управления по поставкам товаров Ибрагим Ашмауи, сообщил телеканал Sada El Balad.
Пшеница
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
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«Будет запущена товарная биржа Египта, её работа начнется с торговли пшеницей», — пояснил он.
Продавцом пшеницы выступит управление по поставкам товаров в страну.
Как сообщало ИА REGNUM, экспорт зерна из России в 2022–2023 сельскохозяйственном году ожидается на уровне 50 млн тонн. На сегодняшний день Россия экспортировала 15,7 млн тонн зерна.
История вопроса
В 2022 году в большинстве стран мира растут цены на продукты питания, во многих государствах уже наблюдается или ожидается дефицит определённых товаров. Основными причинами кризиса являются рост цен на энергоносители, спровоцированный санкциями и иными политическими решениями стран Запада, а также вводимые ими же эмбарго на поставки удобрений и логистические ограничения.