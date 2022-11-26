Москва, 26 ноября 2022, 23:29 — REGNUM В больницу лёг олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк. В своём телеграм-канале он написал, что находится на реабилитации, и опубликовал фото из палаты.
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Ранее он рассказал журналистам, что выступал на гран-при России в Самаре с болями в спине. Тогда во время выполнения произвольной программы Марк Кондратюк допустил несколько ошибок.
Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпийских играх в Пекине в феврале российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе в рамках командного турнира.