Фигурист из России попал в больницу после жалоб на боли в спине

Москва, , 23:29 — REGNUM В больницу лёг олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк. В своём телеграм-канале он написал, что находится на реабилитации, и опубликовал фото из палаты.

Больничная палата (с) Официальный сайт Мэра Москвы

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«Спасибо большое всем за поддержку!!! Нахожусь на непродолжительной реабилитации, скоро вернусь!» — заверил спортсмен.

Ранее он рассказал журналистам, что выступал на гран-при России в Самаре с болями в спине. Тогда во время выполнения произвольной программы Марк Кондратюк допустил несколько ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпийских играх в Пекине в феврале российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе в рамках командного турнира.