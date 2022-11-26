Флорида, США, 26 ноября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми» американская певица и актриса Айрин Кара скончалась. Ей было 63 года. Об этом сообщила её агент Джудит Муз в Twitter 26 ноября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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Айрин Кара умерла дома во Флориде. Причина смерти не указана.

«С глубокой грустью сообщаю о кончине Айрин Кары от имени её семьи», — написала агент.

Всего Кара выпустила четыре музыкальных альбома. Известность покойной принесли песня What a Feeling, которая стала саундтреком к фильму «Танец-вспышка», а также участие в фильме «Слава» (Fame, 1980).

Как сообщало ИА REGNUM, скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.