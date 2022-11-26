Доха, 26 ноября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. 26 ноября сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на арене «Стадион-974» в Дохе в присутствии 42 860 зрителей.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

В первом тайме матча команды не забили ни одного гола. Во втором тайме на 61-й минуте гол забил французский нападающий Килиан Мбаппе. Однако через семь минут защитник сборной Дании Андреас Кристенсен сравнял счет. На 86-й минуте Мбаппе удалось оформить дубль и принести Франции победу в матче.

Сборная Франции после второго тура лидирует в группе D (6 очков) и уже обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. На второй строчке по итогам игрового дня находится Австралия (3 очка), Дания — третья (1 очко), Тунис — четвертый (1 очко).

Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира по футболу.