Индия призвала Запад смириться с позицией Нью-Дели по СВО
Нью-Дели, 26 ноября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Западу придется смириться с позицией Индии по специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Об этом 26 ноября сообщает телеканал Times Now со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Субраманьяма Джайшанкара.
«Исторически у нас были разногласия с западными странами. Разногласия могли расти и уменьшаться, но они никогда не исчезали», — заявил министр.
Призвав Запад смириться с позицией Нью-Дели по специальной военной операции представитель МИД напомнил, что правительство Индии не раз призывало к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта.
Джайшанкар напомнил о политике США и Европы в отношении Пакистана, акцентировав внимание на том, что она противоречит интересам Индии.
«По какой-то причине разные западные страны усмотрели выгоду для Пакистана в своих более масштабных расчетах. И поэтому они проводят политику и совершают действия, которые противоречат нашим интересам», — указал глава внешнеполитического ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Индия успешно вывела на орбиту девять спутников.
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