Нью-Дели, 26 ноября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Западу придется смириться с позицией Индии по специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Об этом 26 ноября сообщает телеканал Times Now со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Субраманьяма Джайшанкара.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Исторически у нас были разногласия с западными странами. Разногласия могли расти и уменьшаться, но они никогда не исчезали», — заявил министр.

Призвав Запад смириться с позицией Нью-Дели по специальной военной операции представитель МИД напомнил, что правительство Индии не раз призывало к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта.

Джайшанкар напомнил о политике США и Европы в отношении Пакистана, акцентировав внимание на том, что она противоречит интересам Индии.

«По какой-то причине разные западные страны усмотрели выгоду для Пакистана в своих более масштабных расчетах. И поэтому они проводят политику и совершают действия, которые противоречат нашим интересам», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Индия успешно вывела на орбиту девять спутников.

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