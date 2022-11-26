Москва, 26 ноября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Международная федерация фехтования (FIE) продлила отстранение российских спортсменов до марта 2023 года, сообщило 26 ноября РИА новости со ссылкой на президента Федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова.

Steve Fair Фехтование

«Сегодня конгресс FIE принял решение перенести вопрос по допуску российских и белорусских фехтовальщиков на внеочередной конгресс организации. Он состоится в марте следующего года. Квалификационный отбор на Игры стартует в апреле», — заявил Мамедов.

Напомним, что Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на территории бывшей УССР. Большинство международных федераций, включая Международную федерацию фехтования (FIE), последовали данной рекомендации.