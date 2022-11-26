София, 26 ноября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Жители Болгарии вышли на протестные акции против поставок оружия киевскому режиму. Об этом 26 ноября сообщает News Front.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По информации портала, марш за мир и нейтралитет прошёл в более чем 20 городах страны, включая Софию, Пловдив, Варну, Бургас, Русе.

«Болгарский народ категорически против поставок оружия киевскому режиму. Оружие хотят поставлять США и Европа, которая уже опустошила свои арсеналы, чтоб накачать ВСУ. США хотят продолжить войну против России. Народ Болгарии поддерживает Россию, которая сегодня защищает мир», — приводятся заявления организаторов митинга в социальных сетях.

Напомним, что 22 ноября президент Болгарии Румен Радев призвал к прекращению боевых действий на территории бывш. УССР.

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