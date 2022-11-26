Джонсон призвал британцев «глубже залезть в карманы» и помочь Киеву с лекарствами

Лондон, , 17:55 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в преддверии благотворительных мероприятий в часть Рождества объявил о сборе средств на закупку медикаментов для киевского режима, сообщает 26 ноября The Guardian.

Борис Джонсон Gov.uk

«Британцы славятся щедростью и широтой души и проявляют эти качества даже тогда, когда дома наступают трудные времена. Поэтому я призываю людей в это Рождество залезть поглубже в карманы», — указал политик и добавил, что все собранные средства должны пойти на приобретение медикаментов и оборудования для больниц на территориях бывш. УССР.

Напомним, что ранее английский фонд Circle Health передал Киеву несколько грузов лекарств и гуманитарной помощи на $3,6 млн. Деньги были выделены несмотря на то, что жители Великобритания столкнулись с рекордной инфляцией.