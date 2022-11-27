Делегация Госдумы во главе с Володиным посетит Узбекистан
Депутаты Госдумы в Узбекистане обсудят межпарламентское сотрудничество
Москва,
27 ноября 2022, 00:00 — REGNUM Делегация Госдумы во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным 27–28 ноября посетит Узбекистан, где предстоит обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества, сообщает ИА REGNUM.
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru
Состоятся встречи со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддином Исмоиловым и с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, в ходе которых планируется обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества.
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Ранее лживым и недопустимым назвал МИД Узбекистана заявление Киева о том, что узбекская сторона якобы помогает России обойти западные санкции путём продажи Москве продукции двойного назначения.
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