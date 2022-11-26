Welt: германские промышленники опасаются внезапных отключений электроэнергии

Берлин, , 16:34 — REGNUM Резкие отключения электроэнергии возможны в Германии предстоящей зимой, и это беспокоит представителей промышленности, пишет 26 ноября газета Welt am Sonntag.

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По словам генерального директора объединения металлов Франциски Эрдле, в электроснабжении возникают проблемы, риски для стабильной работы растут, особенно с наступлением холодов.

«К сожалению, это не стало неожиданностью, но этого следует опасаться», — заявила Эрдле изданию.

Срок действия постановления об отключении промышленных нагрузок истек, в связи с этим растёт озабоченность у компаний, входящих в объединение. Федеральное правительство сознательно выпустило этот инструмент из своих рук, и это неправильно, добавила она.

На постановлении основывались договорные соглашения об отключении электроэнергии между промышленными компаниями и операторами электросетей. Срок действия регламента закончился в июле. Действующее законодательство ФРГ позволяет сетевым операторам отключать электричество без предупреждения любому из потребителей.

Специалисты предупреждают, что такой возможности быть не должно, это чревато очень резким каскадным отключением электроэнергии зимой, когда сети будут работать с трудом.

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