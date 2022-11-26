Москва, 3 декабря, 2015, 13:08 — ИА Регнум. В России хорошо понимают сложность и масштаб существующих проблем и готова ответить на все вызовы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря. «Россия — это часть глобального мира, который стремительно меняется», — отметил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Мы хорошо понимаем сложность и масштаб существующих проблем — как внешних так и внутренних. По пути любого развития всегда есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы, будем действовать творчески и результативно, трудиться ради общего блага и ради России. Мы будем идти вперед вместе и вместе обязательно добьемся успеха», — завершил выступление Путин.