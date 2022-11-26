В Белоруссии считают, что попыток Польши вытеснить беженцев в республику станет больше

Минск, , 15:50 — REGNUM Попыток Польши вытеснить беженцев на границу с Белоруссией может стать больше. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба пограничного комитета Белоруссии.

Беженцы Freedom House

В пресс-службе напомнили, что территория Польши для большинства беженцев является транзитной, через которую мигранты пытаются попасть во Францию, Германию, другие страны ЕС.

Отмечается, что по законам ЕС Польша обязана принимать ходатайства о предоставлении статуса беженца от всех иностранных граждан, которые находятся на ее территории, либо же выдворять их в страны исхода законным способом.

«При этом польские власти всячески избегают соблюдения процедур регистрации ходатайств, так как все официально зарегистрированные беженцы должны находиться на территории страны. И в случае их последующего выезда, например, в Германию, они должны быть возвращены обратно на территорию Польши (Литвы, Латвии)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным пограничной стражи, в 2022 году страны Евросоюза намерены вернуть Польше 901 беженца, при этом 353 беженца были уже переданы, еще 548 беженцев намерены доставить до конца 2022 года.

Отмечается, что больше всего граждан иностранцев планируют отправить из Германии (619 человек), из Франции (63 человека), Швеции (58 человек), Норвегии (41 человек), Австрии (20 человек), Финляндии (19 человек).

«Учитывая миграционную политику Польши в отношении беженцев и непрекращающиеся попытки силовых вытеснений иностранцев на границу с Беларусью, все переданные польской стороне иностранцы в последующем могут быть направлены в польское приграничье», — сообщает пресс-служба.