Бостон, США, 26 ноября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В американском Бостонском университете был создан вариант коронавируса со смертностью в 80%, заявил 26 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Полученный модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», — рассказал генерал-лейтенант.

Защитные свойства антител при взаимодействии с новым патогеном снижались в 11 раз, а существующие вакцины против него неэффективны, отметил Кириллов.

Проведение такого эксперимента свидетельствует, что в США отсутствует система государственного надзора за этой сферой, при том, что исследование проводилось на бюджетные средства, подчеркнул генерал-лейтенант.