Минздрав РФ: Москва и Ереван готовы развивать сотрудничество в сфере здравоохранения

Ереван, , 15:09 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках рабочего визита в Ереван обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщил 26 ноября помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской продукции, информатизации здравоохранения», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что стороны подчеркнули взаимную открытость и готовность развивать взаимодействие по широкому спектру направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости увеличить численность медиков в новых регионах страны.

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