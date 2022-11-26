Ереван, 26 ноября 2022, 15:09 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках рабочего визита в Ереван обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщил 26 ноября помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Он добавил, что стороны подчеркнули взаимную открытость и готовность развивать взаимодействие по широкому спектру направлений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости увеличить численность медиков в новых регионах страны.
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