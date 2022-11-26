Берлин, , 15:13 — REGNUM 26 ноября канцлер Германии Олаф Шольц выступил за упрощение правил получения немецкого гражданства для прибывающих в страну иммигрантов, передает ТАСС.

Олаф Шольц Michael Lucan

Согласно данным пресс-службы правительства Германии, канцлер заявил, что женщины и мужчины, а иногда и дети, мигрировавшие в Германию за последние несколько десятилетий, играют ключевую роль в укреплении германской экономики.

«Некоторые живут здесь очень и очень долго, имеют детей и внуков. И поэтому было бы хорошо, если бы те, кто так долго прожил с нами, решили получить немецкое гражданство», — отметил Шольц.

«Германии нужны надлежащие правила для натурализации этих великих женщин и мужчин. В течение многих десятилетий все было по-другому. Германия стала государством, которое для многих является страной надежды», — подчеркнул канцлер.

Подготовленный МВД Германии законопроект предусматривает, что все лица, которые уже прожили в стране пять (а не восемь) лет, могут стать гражданами Германии в упрощенном порядке.