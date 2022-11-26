NS: «польская ошибка» оставила Зеленского без покровительства Запада

Лондон, , 14:28 — REGNUM Лидер киевского режима В. Зеленский допустил ошибку в ситуации с падением ракеты в Польше, и теперь не может рассчитывать на прежнюю поддержку со стороны своих покровителей на Западе. Об этом пишет британское издание The New Statesman.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы публикации напомнили, что Зеленский сразу же солгал, обвинив в ракетном инциденте Россию. Причастность Киева к происшествию быстро раскрылась, и киевский лидер мгновенно лишился союзников.

«Политическая ошибка [лидера киевского режима] в связи с ракетным инцидентом в Польше вызвала раздражение западных лидеров, которые уже проявляют признаки усталости от конфликта», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Польше в результате падения ракеты погибли два человека. Эксперты пришли к выводу, что упавшая ракета была выпущена из комплекса С-300, принадлежащего ВСУ.

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